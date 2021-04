Keukeleire ambassadeur voor WK tijdrijden

Jens Keukeleire is officieel door de stad Brugge aangeduid als WK-ambassadeur om Brugge te vertegenwoordigen in de aanloop naar het WK Wielrennen, waarvan de tijdritten van 19 tot en met 22 september Brugge als aankomstplaats hebben.

Het WK tijdrijden dat aankomt in ‘mijn’ Brugge, is zeer speciaal”, zegt Keukeleire. “Ik ben opgegroeid in Kristus-Koning en nu woon ik in Sint-Andries vlakbij de Smedenpoort". Schepen van Sport Franky Demon: “Wij zijn enorm blij dat Jens zonder aarzelen heeft toegezegd. Dat is ook wat een echte Bruggeling typeert, zijn liefde voor de stad".

Burgemeester Dirk De fauw: “Als profrenner en geboren en getogen Bruggeling is Jens Keukeleire de geknipte figuur om het wielrennen in het algemeen en Brugge als fietsstad in het bijzonder in de kijker te zetten. Het is de bedoeling dat hij –uiteraard afhankelijk van zijn agenda – aanwezig zal zijn op allerhande evenementen die aan het WK gelinkt zijn. Van wielerritten tot activiteiten om de inwoners van Brugge op de fiets te krijgen. Daarbij kan hij tegelijkertijd zowel het WK als de stad Brugge promoten.”

Vrijwilligers gezocht

Om van dit WK een grandioos feest te maken in de stad en de regio is de organisatie samen met Stad Brugge op zoek naar 2.000 vrijwilligers per dag. Als seingever of chauffeur bijvoorbeeld, maar ook voor administratieve ondersteuning en onthaal. Wie alleen of als club of vereniging deel wil uitmaken van dit wielerfeest kan zich registreren via de website www.flanders2021.com