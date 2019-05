Keukeleire derde in Vierdaagse van Duinkerke

Jens Keukeleire heeft het Jumbo-Vismablok niet kunnen ontwrichten. De zege in de slotrit was voor Mike Teunissen, Dupont was derde.

Jumbo-Visma was oppermachtig in deze Vierdaagse van Duinkerke. Mike Theunissen greep de macht op de Kasselberg, Jens Keukeleire stootte daar door naar de tweede plaats in het klassement.

Vandaag kwam er geen verandering meer in het klassement. Spurtbom Dylan Groenewegen, zelf al goed voor drie ritoverwinningen deze week, liet de zege in de straten van Duinkerke aan zijn ploegmaat en leider Teunissen. Timothy Dupont strandde op de derde plaats. Emiel Vermeulen werd nog negende, net voor Jens Keukeleire. De Bruggeling moest zo nog de tweede plaats in het klassement laten aan Grondahl Jansen.