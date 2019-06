Keukeleire mikt op BK-podium

Veertigste in Halle-Ingooigem, na een sterke wedstrijd in dienst van de nationale ploeg, en de valpartij vermeden : het was een tevreden Jens Keukeleire na de aankomst in Ingooigem. "Het was een atypische Halle-Ingooigem, er is de hele dag stevig doorgekoerst, waardoor het een goede training is geworden voor zondag. Nu, met de conditie zit het snor, het helpt natuurlijk als je naar de Tour de France mag," lacht het Brugse speerpunt van Lotto-Soudal.

Keukeleire heett er al een hoogtestage in de Sierra Nevada en de Dauphiné opzitten. "Ik heb enorm afgezien in de Alpen, maar dat is elk jaar zo. Je plukt er wel de vruchten van. Sowieso mik ik al jaren op het Belgisch kampioenschap, ook al omdat de conditie dan goed moet zijn voor de Tour. Het parcours doet eigenlijk niet veel ter zake. Gilbert won ook in Hooglede, op een parcours dat het zijne niet was. Ik mik voluit op het podium, en dan nog liefst het hoogste schavotje."

Vorig jaar werd Keukeleire achtste in Binche, in Antwerpen viel hij net naast het podium.