Keukeleire voor de tweede keer op weg naar eindwinst Baloise Belgium Tour

De kans dat Jens Keukeleire (Lotto Soudal) zichzelf opvolgt als eindlaureaat van de Baloise Belgium Tour is erg groot.

Keukeleire heeft in het klassement 19 seconden voorsprong op zijn teamgenoot Jelle Vanendert. De afsluitende rit tussen Landen en Tongeren van vandaag zal wellicht eindigen op een massasprint. De Bruggeling kan zo voor de tweede opeenvolgende keer de Baloise Belgium Tour winnen.

"Dat zou natuurlijk mooi zijn en die kans is bestaande. Ik heb 19 seconden voorsprong. Dat is goed nieuws. Morgen zal het werkendag worden voor André Greipel. Die kan in deze rittenkoers misschien zijn derde zege boeken. Dat zou pas een afsluiter zijn. André die drie ritten wint, Jelle één en ikzelf als eindlaureaat", lachte Keukeleire.