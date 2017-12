Kevin Van Hoovels kroont zich tot King of the Beach

In Koksijde vond vandaag het tweede deel van de Beach Challenge plaats. Gisteren won de Nederlander Richard Janssen de mountainbikerace. Vandaag bonden honderden sportievelingen de loopschoenen aan voor de halve marathon. Wie het sterkst was op beide disciplines, mag zich een jaar lang “King of...

Seppe Odeyn wint uiteindelijk de halve marathon in een knappe tijd van 1 uur en 22 minuten. Daarmee doet hij een halve minuut sneller dan Kris Coddens die tweede wordt. Kevin Brysbaert wordt mooi derde. Oud Belgisch kampioen mountainbike Kevin Van Hoovels mag zich na een knappe dubbele prestatie in het mountainbiken en het lopen King of the Beach noemen.