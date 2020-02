Kimmer Coppejans kon zich op het Challengertoernooi in het Australische Launceston niet plaatsen voor de finale van het enkelspel. In het dubbeltoernooi had hij meer succes.

Coppejans, het zesde reekshoofd, verloor zaterdag in de halve finale van het enkel met 4-6, 6-4 en 6-3 van de Egyptenaar Mohamed Safwat. Later op de dag ging hij wel door in het dubbel. Aan de zijde van de Spanjaard Sergio Martos Gornes versloeg de 26-jarige Coppejans in de halve eindstrijd de Amerikanen Nathan Pasha en Max Schnur met 7-5 en 6-4. In de finale nemen ze het op tegen de Amerikaan Evan King en de Zimbabwaan Benjamin Lock