Kimmer Coppejans (ATP 220) is dinsdag uitgeschakeld in de eerste kwalificatieronde van de Australian Open in Melbourne. Hij verloor in drie sets van de Australiër Tristan Schoolkate (ATP 365).

Na twee uur en 36 minuten stond de 6-7 (7/9), 7-5 en 6-4 eindstand op het bord. De 28-jarige Coppejans stond al een keer op de hoofdtabel van de Australian Open. In 2021 werd hij 'down under' in de eerste ronde uitgeschakeld. Zizou Bergs (ATP 131), de tweede Belgische man in de kwalificaties, kende maandag wel succes in de eerste voorronde.