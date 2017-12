Kinderen Paul Gheysens doen bod op Anderlecht

Dat bevestigde Ghelamco-woordvoerder Philip Neyt.

Het bod werd dinsdagmorgen voor 8u00 ingediend. Dat was de deadline voor de geïnteresseerde kopers. Het is geen bod in naam van Ghelamco, maar wel in die van de drie kinderen van topman Paul Gheysens. Zij zitten al enkele jaren mee in het management van het Ieperse bedrijf.

"Wij hebben in het verleden een niet-bindend bod uitgebracht en hebben gezegd dat we dit bindend zouden maken. We voegen zo de daad bij het woord", aldus Neyt. "Over de inhoud van het gehele document kan ik niets zeggen, dat zou niet conform zijn met de afspraken die we moeten naleven in het biedingsproces."

De verschillende biedingen van de geïnteresseerde kopers worden vandaag voorgelegd aan de raad van bestuur van RSC Anderlecht. Daar wordt beslist wie de nieuwe eigenaar wordt.