Kitesurfers varen hele kust af

Rond twee uur deze namiddag vertrokken ze van de surfclub in De Panne. Het plan is om vanavond aan te komen in Knokke-Heist. Op die manier hopen ze niet alleen hun sport nog eens in een goed daglicht te zetten, maar willen ze ook geld inzamelen voor het goede doel. Ze laten zich per zeemijl sponsoren.

De tocht is zo’n 60 km lang. Maar het parcours kan nooit in een rechte lijn afgelegd worden, waardoor het in de praktijk een pak langer zal zijn. De hele maand lang al wachten de surfers op een gunstige, winderige dag. Vandaag was het dan eindelijk zo ver. Zowel stroming als deining bleken gunstig genoeg om de lange afstand te kitesurfen.

De surfers vrezen vooral dat het laatste stuk, tussen Zeebrugge en Knokke-Heist, het moeilijkst zal worden. De wind zou dan wel eens kunnen afnemen en aflandig draaien.