Klaas Lodewyck wordt sportdirecteur bij BMC

Daar was hij al twee jaar aan de slag als ploegleider. Lodewyck reed van 2012 tot 2015 voor BMC, waarna hij door hartproblemen zijn fiets aan de haak moest hangen. Begin 2016 kreeg hij een funtie bij het jeugdteam van BMC. Volgens General Manager Jim Ochowicz was de keuze voor Lodewyck snel gemaakt nu BMC een nieuwe sportdirecteur zocht. "Hij heeft fantastisch werk verricht bij het Development Team", aldus Ochowicz. "Ook was hij er de voorbije twee jaar bij tijdens enkele koersen en daarin toonde hij zijn vaardigheden als sportdirecteur. Als voormalig BMC-renner is hij erg vertrouwd met onze staf en renners en met de manier waarop het team functioneert."

Droom wordt werkelijkheid

"Dit is een droom die werkelijk wordt, nadat ik verplicht werd om te stoppen met koersen", reageert Lodewyck. "Ik heb de voorbije twee jaar veel geleerd bij de jonge renners, ik leerde hoe met hen om te gaan en problemen op te lossen. Ik denk dat ik dit goed heb gedaan als je de resultaten bekijkt."