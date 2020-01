Klaas Vantornout wint Coastrace Middelkerke

Ex-veldrijder Klaas Vantornout kwam als eerste over de meet in de Coastrace in Middelkerke.

Middelkerke was deze namiddag al toe aan de vijfde editie van de Coastrace. Een zware en vooral technische wielerwedstrijd op het strand en door de duinen.

Het gaat direct snel en de winnaar van vorig jaar Klaas Vantornout heeft er zin in. Hij houdt het tempo hoog en krijgt onder andere Wallaeys, Massard, Commeyne en de Nederlander Imming bij zich.

Even later gaat Vantornout ervandoor met Joris Massaer. Op het strand lopen de snelheden op tot wel 65km/u. Maar op de golfbreker gaat het mis voor Vantornout en moet hij lossen. Het lijkt over en out voor Vantornout, zeker wanneer Braet en Wallays bij Massaer komen. Toch geeft de Torhoutenaar niet op en komt hij terug bij de leiders.

Vito Braet en Klaas Vantornout gaan uiteindelijk samen naar de finish. Het lijkt de youngster te gaan worden, maar hij valt in de laatste bocht en dus wint Vantornout net zoals vorig jaar de Coastrace in Middelkerke.