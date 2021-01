In de hoogste klasse van het volleybal is de wedstrijd tussen Knack Roeselare en Lindemans Aalst van morgenavond uitgesteld naar een latere datum.

Die beslissing komt er omdat één van de spelers van Knack Roeselare besmet is met het coronavirus. Wie dat is, wil de club niet kwijt. De volgende wedstrijd tegen Menen, op zaterdag 23 januari, komt voorlopig niet in het gedrang.