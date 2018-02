Civitanova overpowerde Knack Roeselare in de eerste set. Roeselare begon beter aan set twee en hield lang gelijke tred, maar op het eind waren de Italianen beter. Ze maakten nauwelijks fouten en pakten de set met 23-25.

Ook in set drie deed Roeselare goed mee met de Italiaanse topclub. Knack nam zelfs de leiding tot halfweg die set. Het ging gelijk op tot 23-23, maar meer zat er niet in voor de thuisploeg. Civitanova had geen zin in een vierde set en maakte het af bij opnieuw 23-25.