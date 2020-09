Knack & Menen klaar voor nieuw seizoen

Volgend weekend gaat de volleybalcompetitie van start. Onze twee ploegen in de hoogste klasse, Roeselare en Menen, hielden hun laatste generale repetitie in een onderling oefenduel.

Aan het vorige volleybalseizoen kwam begin maart abrupt een einde door Covid-19. Er werd ook beslist om geen kampioen aan te duiden. In 2018 en 2019 kroonde het Limburgse Maaseik zich telkens tot landskampioen en dat tot grote frustratie van Knack Roeselare.

Meteen druk op de ketel

Knack kijkt dan ook erg uit naar het nieuwe seizoen dat volgend weekend eindelijk weer van start gaat. Al is dat wel enkele weken later dan voorzien. De reden: de sluimerende coronadreiging. En dat heeft ook een serieuze impact op de voorbereiding van dit nieuwe seizoen. Er staat meteen druk op de ketel, nu is het meteen van moeten....

Coronatesten te duur

Uit veiligheidsoverwegingen bleef elk team in deze oefenmatch elke set spelen op dezelfde terreinhelft. In vergelijking met het profvoetbal wordt er in het volley een pak minder getest op Covid-19. Reden: te duur.