Knack met één been in de finale

Knack Roeselare haalt het met 3-0 van Lindemans Aalst. Een finaleplaats in de play-offs is nu zo goed als binnen.

Op de tweede speeldag van de play offs in het volleybal verloor Roeselare in Aalst. Gisteren, en 5 speeldagen verder, stonden beide teams weer tegenover mekaar in Schiervelde. Knack staat tweede met 3 punten bonus op de nummer 3 : Aalst. Inzet gisteren was dus een finaleplaats in de play offs.

Knack wint de eerste set met 25-16 en de tweede set, een beetje nipter, met 27-26. Spektakel was weggelegd voor de laatste set, wanneer Knack een 9-14 achterstand ombuigt in een 25-23 winst.