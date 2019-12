Knack met de hakken over de sloot voorbij Menen

Knack Roeselare was op z’n hoede voor de altijd lastige verplaatsing naar Menen, zeker nu Hendrik Tuerlinckx en Pieter Coolman uit zijn door blessures. Menen verloor vorige week met 3-0 op Maaseik, maar putte hoop uit die match en dat zag je in set 1. Die eindigde op 25-17, met dank onder meer aan de tandem Quinten Schouteten – Seppe Rotty.

In de tweede set herpakte Roeselare zich en daar logen de 17-25 cijfers niet om. In de derde set gingen de bezoekers door op hetzelfde elan. Menen was nergens en Roeselare stoomde zonder probleem door. Met een 14-25 pakte Knack ook set drie. Pas in set vier kregen we opnieuw een wedstrijd. Menen stak deze set uiteindelijk op zak.

Met een 2-2 gelijkstand, kregen we een tie-break voorgeschoteld en daarin trok Roeselare uiteindelijk aan het langste eind.