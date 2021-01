Knack onderuit op veld van Maaseik

Maaseik heeft zaterdag op de twaalfde speeldag van de EuroMillions Volley League de topper tegen Roeselare gewonnen met 3-1 (26-28, 25-21, 25-18 en 25-20). Dankzij de zege benen de Limburgers de West-Vlaamse leider in de stand bij.

In de andere wedstrijd verloor Aalst in eigen zaal van Haasrode Leuven met 2-3 (25-20, 23-25, 22-25, 25-22 en 12-15). Achel klopte Gent met duidelijke 3-0 (25-23, 25-23 en 25-18). Hekkensluiter Borgworm ontvangt zondag in het laatste duel van de twaalfde speeldag Menen.

Gedeelde leidersplaats

In de stand staan Roeselare en Maaseik aan kop met elk 29 punten uit elf duels. Menen (10 wedstrijden) volgt als derde met twintig punten, voor Aalst (17 ptn) en Haasrode Leuven (16 ptn). Achel (10 ptn), Gent (9 ptn) en Borgworm (5 prn) sluiten de rij.