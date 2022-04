Knack Roeselare al zeker van finale

Daarvoor verloor Maaseik al in eigen zaal tegen de Limburgers met 2-3 en geraken ze steeds verder van de finale verwijderd. Met nog slechts twee speeldagen te gaan heeft Maaseik vijf punten goed te maken op Menen, dat vrijdag Aalst met 3-0 (33-31, 25-21, 25-21) inblikte. Volgende week woensdag staan Maaseik en Menen tegenover elkaar. Alleen als Maaseik met 3-0 of 3-1 wint, maakt het nog kans op een plaats in de titelfinale.

Roeselare is met 11 punten leider, voor Menen (9), Maaseik (4) en Aalst (0). In de Challenge Final 4 won Gent met 1-3 (15-25, 22-25, 25-23, 19-25) bij Borgworm en hield Achel met 3-1 (19-25, 25-21, 25-16, 25-21) de punten thuis tegen Haasrode Leuven. Gent heeft na vier speeldagen nog het maximum van 12 punten. Achel volgt met 8 punten, voor Borgworm (3) en Haasrode Leuven (1).