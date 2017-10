Knack Roeselare blokt zich naar perfect rapport

Roeselare ontving gisterenavond de nummer drie van vorig seizoen, Lindemans Aalst. De Oost-Vlaamse ploeg is ambitieus en dat vertaalde zich deze zomer in een aantal sterke transfers, waaronder ex-knackspeler Gert-Jan Claes. Die, op papier, sterke ploeg was gisteren echter nergens te bekennen in Schiervelde. Roeselare verwende het publiek met een waar blokfestijn. 16 blocks liet de ploeg van Emile Rousseaux optekenen. Het werd 3-0.

Roeselare en Aalst houden aan het begin van de eerste set gelijke tred. Na de tweede technische time-out gaan de bezoekers echter, mede dankzij het sterke blokspel van Roeselare, aanvallend te vaak in de fout. Aalst komt er aanvallend niet meer bovenop en Roeselare wint de eerste set met 25-18.

Tumult aan de tweede set nadat zowel Colson als Depestele elk rood krijgen voor aanhoudend protest. Een rode kaart in het volleybal betekent een punt voor de andere ploeg en dus leidt Roeselare aan de eerste technische time-out met 8-1. Veel beterschap komt er niet voor de bezoekers. Roeselare blockt en scoort lustig verder en Aalst verliest zich in frustraties. Knackmiddenman Coolman maakt er, kenmerkend voor de set, een einde aan met een killblock: 25-16 en 2-0.

De derde set brengt beterschap. Aalst leidt met 5-6, wanneer het Roeselaarse block twee aanvallen van Van Walle keert. Van de Velde werkt daarop zonder genade af. Knack komt 11-7 voor en geeft die voorsprong niet meer uit handen. Even lijkt het er nog om te zullen spannen aan het einde van de set. Aalst komt nog tot op een punt, maar Roeselare werkt koelbloedig af in de aanval. 25-22 en 3-0.

Door de winst tegen Aalst behoudt Roeselare haar perfect rapport. De landskampioen blijft zo leider in de Euromillions Volleyball League.

Deze namiddag, om 16.00 uur, kunnen kijkers van WTV de match integraal bekijken.