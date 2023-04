Knack Roeselare: "Dit is balen tot en met"

"Dit vergeet ik nooit van mijn leven", zegt hij. "Dit is balen tot en met, want we waren er zeker dichtbij. Met een aantal futiliteiten hebben we vandaag veel weggegeven. Dit is een zware dobber met het oog op de rest van het seizoen, waarin we nog voor de titel moeten knokken."

De heenwedstrijd hadden de West-Vlamingen vorige week nochtans overtuigend met 0-3 gewonnen. "In Modena vielen alle ballen goed voor ons, hier was dat niet het geval", aldus Vanmedegael. "Vooral in de eerste set waren we goed in de aanval en waren er kansen. Maar we stapelden de problemen op en in zo'n finale, op dit niveau, moet je top zijn in alle onderdelen. We waren er dichtbij, maar het was net niet goed genoeg. En dan moet je toegeven dat het een verdiende zege was voor Modena."

"Enorm veel pijn"

Pieter Coolman: "Als je voor de Europese campagne had gezegd dat we de finale zouden halen, had ik je voor zot verklaard. Nu stonden we in de finale. Je wint 0-3, dan zijn die verwachtingen plots hoog. Het geloof was er, het leefde ook enorm. Als je het dan thuis niet kan afmaken, doet dat enorm veel pijn. Dat zal nog even zo zijn."

Dennis Deroey: "We weten dat het een topploeg is, met individueel veel meer klasbakken dan ons. Ik denk dat ze vandaag hebben bewezen waarom ze het zo goed doen, ook in de Italiaanse competitie, maar het blijft heel pijnlijk."

