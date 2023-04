Knack Roeselare grijpt naast CEV-beker na verlies in golden set

Knack Roeselare is er niet in geslaagd om de Europese CEV-beker te winnen. Knack had de heenmatch van de finale in Italië met 0-3 gewonnen van Modena, maar in de thuismatch ging Roeselare met dezelfde cijfers onderuit. In de beslissende golden set werd het 9-15 voor de Italianen.

Set 1 : Knack kan setpunten niet verzilveren

Twee vragen werden meteen beantwoord. Ja, Bruno is fit genoeg om te spelen, en ja, Modena is gemotiveerd om nog eens Europees succes te behalen. De Italianen gaan nu en dan wel in de fout bij de opslag, maar maken veel minder directe fouten dan in de heenwedstrijd. Bovendien laat de receptie van Knack hen in de steek. Bij 15-19 roept Vanmedegael al voor de tweede keer zijn jongens naar de bank. En dat helpt, want Knack knokt zich weer in de wedstrijd, maar kan twee setballen niet verzilveren. Bij Modena lukt dat wel, zij het met een gelukje, als een service via het net in het veld belandt, 25-27.

Set 2 : Italiaanse overmacht

Knack begint uitstekend aan de tweede set, maar moet het initiatief gaandeweg toch aan Modena overlaten. Lagumdzija, topscorer in de eerste set met 8 punten, blijft een gesel voor de Roeselaarse verdediging. Modena loopt 10-15 uit. Er komt even een opflakkering met de vervanging van Tammearu door Rotty, maar Modena blijft de bovenhand houden, 15-19. Coolman zorgt voor een sprankel hoop bij 21-23, maar een uitgekookt Modena geeft de set niet meer weg, 22-25

Set 3 : Knack heeft golden set nodig

Set drie loopt gelijk op, met Knack dat toch voortdurend het overwicht heeft in de score. Een videochallenge doet de balans overslaan naar Modena, 17-18. De Italianen stomen door naar 21-23, en Rinaldi bezorgt hen een eerste setpunt. Roeselare redt er twee, maar Ngapeth smasht toch de 23-25 op het bord. 0-3, een golden set moet beslissen.

Golden Set: Roeselare kan het tij niet keren

In de beslissende golden set komt Roeselare in een zinderende sfeer wel nog 2-0 voor, maar daarna neemt Modena het over en wordt het via een weergaloze Rinaldi 4-7. Kukartsev beukt daarna in het blok. Zo wisselen de teams van kant bij 4-8. Roeselare heeft het moeilijk, en maakt ook fouten: de opslag van Ahyi gaat buiten. Modena heeft het overwicht in de golden set, aanvallend en verdedigend. Na de 7-11 is het alles of niets voor de thuisploeg, maar Roeselare kan het tij niet meer keren. Coolman serveert in het net (8-13) en na nog een bal buiten krijgt Modena 6 matchballen. De tweede is de goede, Modena wint verdiend de CEV-beker, na 9-15 winst in de golden set. Geen nieuwe Europese beker voor Roeselare, na winst in de Top Teams Cup in 2002.