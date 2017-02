Knack Roeselare haalt 10de beker binnen

Knack Roeselare heeft voor de 10de keer in de clubgeschiedenis de beker van België volleybal gewonnen. In de finale tegen aartsrivaal Maaseik werd het 3-0.

Roeselare had voor deze bekerfinale drie competitiematchen op een rij verloren. Tegen Maaseik, Menen en Aalst. Maar van een mogelijke crisis valt in de eerste set van de bekerfinale helemaal niets te merken. Roeselare start uitstekend met Tuerlinckx en houdt Maaseik vlot af, al moet gezegd dat de Limburgers ook onder hun normale niveau presteren, ze maken veel fouten en vooral de opslag is ondermaats bij Maaseik. Roeselare speelt het goed uit, en haalt de eerste set binnen met 25-19.

Een mentale tik natuurlijk voor Maaseik, dat moet reageren. En dat doet het ook door even op voorsprong te komen bij 5-6, maar lang duurt dat niet. Roeselare komt weer op voorsprong en houdt de match daarna onder controle. ’t Staat 16-14 bij de tweede technische time-out, na 2 punten op rij van Matthijs Verhanneman. Roeselare heeft het vertrouwen vast, de fraaie 21-18 is van Pieter Coolman. Maaseik zit er dichter op dan in de eerste set, maar ook nu weer is het niet voldoende: 25-23 en Roeselare al bij al makkelijk 2-0 voor.

Knack laat het in het begin van de derde set wat schieten getuige daarvan de 3-8 tussenstand in het voordeel van Maaseik, Emile Rousseaux moet z’n jongens wakkerschudden. Maaseik loopt daarna toch uit tot 9-16 en zo lijken de Limburgers op weg naar een zekere setwinst, maar Roeselare toont veerkracht en knokt terug tot 21-21 . Spannend is het zeker, want voor Maaseik is het alles of niets, zij moeten nu of ’t is voorbij. De ingevallen Gert-Jan Claes trekt Roeselare dan over de streep. Eerst een mooi punt en daarna aan de opslag bij het matchpunt. Hendrik Tuerlinckx maakt het uiteindelijk af. 24-26 en 3-0. Knack Roeselare pakt voor de tiende keer in z’n bestaan de beker.