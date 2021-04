Knack Roeselare haalt talentvolle Est in huis

De jonge Est (1m98) komt bij Knack Volley de receptiehoekpositie bemannen naast Matthijs Verhanneman, Mathijs Desmet en Stijn van Schie. Het is zijn eerste buitenlandse club.

De voorbije seizoenen speelde hij in Estland voor VK Pärnu en Bigbank Tartu, twee teams die tijdens het seizoen aantreden in de Estonian League en in de Baltic League. Met Bigbank Tartu werd hij in 2019 kampioen in de Baltic League en met beide teams won hij de Estonian Cup.

In het afgelopen seizoen (2020-2021) werd Bigbank Tartu kampioen in de Estonian League en werd Märt uitgeroepen tot Player of the Month. Hij eindigde op de achtste plaats in de categorie Top Scorer in de Baltic League (competitie met Estland, Letland en Litouwen). Märt Tammearu behoort sinds 2018 tot de selectie van het Estonian Men’s national team.