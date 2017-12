Knack Roeselare klopt Fenerbahce in Champions League

Knack Roeselare heeft zijn start niet gemist in de Champions league volleybal. De landskampioen won op verplaatsing bij het Turkse Fenerbahce met 1-3.

Roeselare begon vlot aan de partij en liet de thuisploeg nooit echt in de wedstrijd komen. Het won de eerste twee sets duidelijk met 20-25 en 19-25. Enkel de derde set konden de Turken binnenhalen met 25-21. Maar in de vierde set zette Roeselare snel orde op zaken: 16-25 en 1-3. Een belangrijke zege op verplaatsing in een zware poule waarin Roeselare nog twee Italiaanse tegenstanders treft (Perugia en Civitanova).