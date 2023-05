Knack Roeselare op één match van een veertiende landstitel

Knack Roeselare heeft in de tweede wedstrijd van de finale in de play-offs duidelijk gemaakt dat het klaar is om een veertiende landstitel binnen te halen. Het won zijn tweede wedstrijd in Maaseik, met 1-3.

Roeselare begon overtuigend in de Steengoedarena en werkte Maaseik meteen in het defensief. De Limburgers moesten wel hun eerste thuiswedstrijd winnen om de spanning terug te brengen in de finale van de play-offs. Maar ze werden overrompeld door Knack dat vlot won.

Vrijdag titelfeest?

In set twee herpakte Maaseik zich en kon Roeselare geen antwoord vinden. Met 25-19 maakten we ons op voor een spannend vervolg. En dat kwam er ook. Set drie was een echte nagelbijter. Pas bij 27-29 lukte Roeselare de setbal: 1-2. In de vierde set liet Roeselare zijn prooi niet meer los. Het wint zo met 1-3 en kan vrijdag, in de eigen Tomabelhal, een titelfeest vieren. Als het ook zijn derde match wint.