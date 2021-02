Knack Roeselare opnieuw naar finale

Knack Roeselare heeft zich zaterdag vlot geplaatst voor de finale van de Beker van België. Het won ook de terugmatch in Achel, nu met 1-3. In de finale ontmoeten ze Maaseik.

Roeselare is titelhouder bij de mannen. Vorig jaar nam het vlot de maat van Aalst en pakte toen zijn vijfde beker op rij. In de halve finale zetten de West-Vlamingen de toon om die beker een zesde jaar in eigen rangen te houden.

Versnelling hoger

De heenwedstrijd had Roeselare al vlot met 3-0 gewonnen en ook in de terugmatch gaf het Achel eigenlijk amper een kans. De eerste set ging gelijkopgaand maar toen schakelde Roeselare een versnelling hoger. Het werd 1-3 (27-25, 19-25, 17-25 en 20-25).

In de finale nemen ze het nu op tegen rivaal Maaseik, nog altijd recordhouder met veertien eindzeges. Zij wonnen bij Aalst met 2-3 (25-23, 22-25, 20-25, 25-22 en 7-15).

De finale is voorzien op 21 februari in de Lotto Arena in Merksem. Daar kan Roeselare dus zijn zesde op rij halen én op gelijke hoogte komen met Maaseik.