Knack Roeselare plaatst zich voor Final 12

Knack Roeselare heeft zich geplaatst bij de laatste 12 in de Champions League volleybal. Het versloeg de Italiaanse topploeg Perugia met 3-2.

Knack Roeselare greep Perugia meteen naar de keel. Van 8-2 ging het meteen door naar 16-7. Hendrik Tuerlinckx en Piotr Orzyck leken wel onstopbaar. Roeselare stormde door naar setwinst bij 25-18. Maar in set twee en drie raakte Roeselare niet onder de servicedruk uit van de Italianen. Het werd twee keer 20-25.

In set vier bleef het zwoegen voor de thuisploeg. Pas helemaal op het einde kon Roeselare het verschil maken dankzij een ijzersterke Pieter Coolman en Hendrik Tuerlinckx. Het werd 25-22. In de vijfde set leek het nog fout te gaan voor Knack wanneer Perugia 12-13 op voorsprong kwam na veel discussie, maar Roeselare hield het hoofd koel en maakte drie punten op een rij. Het werd 15-13.

Roeselare staat nu tweede in z'n poule met 9 punten. Perugia is leider met 11 punten. Belgorod volgt als derde met 8. Dankzij de overwinning is Roeselare al zeker van de Final 12.