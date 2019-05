Knack Roeselare sleept belle uit de brand

Knack Roeselare heeft woensdagavond in Maaseik gedaan wat niemand verwachtte. Met een enorme vechtersmentaliteit is de bekerhouder er in geslaagd om voor de tweede keer in de play-off finale met 2-3 te winnen in Maaseik. Zo komt er zaterdag een vijfde, beslissende titelmatch, in Roeselare.

Met Knack Roeselare ben je nooit klaar. Het lijkt niet alleen het credo van deze finale, ook in de vierde match zelf weerde Knack zich als een kat met negen levens en krabbelde het telkens weer recht wanneer Maaseik leek af te stevenen op de titel. Want die stond wel degelijk op het spel in Limburg: een zege was voor de thuisploeg voldoende om de tweede titel op een rij te pakken.

Knack knokt zich naar belle

Maar Roeselare gaf dus nooit af. In set één kwamen de West-Vlamingen 8 punten achter en leek Maaseik makkelijk op weg naar de setzege. Maar Roeselare knokte terug en in een ware thriller pakte het set één met 33-35. Zelfde verhaal in set twee. Opnieuw nam Maaseik de voorsprong maar Knack gaf niet af: 25-27 nu en 0-2. Het werd de Limburgers toch stilaan wat wit om de neus.

De bezoekers moesten nu wel wat gas terug nemen, veel brandstof was verbruikt en dat vertaalde zich ook op het veld. Maaseik pakte set drie met 25-17 en kon ook de vierde set winnen met 25-23. Een vijfde set moest dus de beslissing brengen. Maaseik had de kans om het in eigen zaal af te maken en kwam ook op 8-7 in de tie-break, maar dan had roeselare nog net dat beetje extra in de tank. Het won zo de vijfde set met 12-15, en de vierde match in de Best of five met 2-3.

Volgende zaterdag kan Roeselare zo, in eigen huis, de dubbel pakken. Als het een derde keer kan winnen van Maaseik.