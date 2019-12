Knack Roeselare speelt finale eigen toernooi

Zondag speelt Knack Roeselare in het eigen georganiseerde toernooi, de International Volley Trophy Roeselare, de finale tegen Ach Volley Ljubljana uit Slovenië. In de halve finale won het met 3-0 van Groningen.

In de eerste halve finale namen Caruur Gent en Ljubljana het tegen elkaar op. Gent plaatste zich via de barrages door verrassend Tours VB met 2-0 te verslaan. Ljubljana had een vierde set nodig om de Gentenaars te verslaan. Daarin kwamen ze 8-1 voor, maar een sterk spelend Gent dwong ze alsnog in het verweer. Uiteindelijk werd het 25-20 en kwalificeerde de Sloveense ploeg zich als eerste voor de finale.

Groningen plaatste zich voor de tweede halve finale tegen Knack Roeselare door Apeldoorn te verslaan in de barrages met 0-2. Roeselare had maar drie sets nodig om Apeldoorn te verslaan. De Nederlanders slaagden er niet in Knack onder druk te zetten.

Programma zondag:

Om 14.00 uur: Tours VB - Dynamo Apeldoorn

Om 16.30 uur: Belgium - Egypte (oefenwedstrijd)

Om 18.30 uur: Caruur Gent - Lycurgus Groningen

Om 20.30 uur: Ljubljana - Knack Roeselare (finale)

