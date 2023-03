Knack Roeselare stunt en zet reuzenstap naar Europese bekerwinst

Knack Roeselare heeft met een regelrechte stunt uitgepakt in de heenwedstrijd van de Europese CEV-finale. Het won oververdiend met 0-3 op het veld van Modena, de Italiaanse recordkampioen. Als het komende woensdag in eigen huis twee sets kan winnen, is de bekerwinst een feit.

Steven Vanmedegael kan over een volledig fitte kern beschikken voor deze historische wedstrijd. Bij Modena ontbreekt jammer genoeg wel Thomas Rousseaux, die met knieproblemen aan de kant blijft. Trainer Andrea Giani heeft wel nog andere kaarten in zijn mouw, zoals de Braziliaanse spelverdeler Bruno, de Fransen Ngapeth en Maréchal, en de Servische Surinamer Dragan Stankovic.

Palapanini (genoemd naar Guiseppe Panini, die van de bekende plakboekjes) is de thuishaven van Modena Volley. De zaal van zowat 4000 plaatsen zal niet helemaal vollopen, vanuit Roeselare zijn dik 200 supporters meegekomen.

In dit artikel kun je in de loop van de avond updates volgen van de wedstrijd.

Set 1 : meteen een stunt.

Knack heeft al meteen pech als Seppe Rotty zich blesseert aan zijn pink bij een receptie. Hij moet eraf. De herstelde Tammearu komt in zijn plaats. Het is Tammearu die Knack zijn eerste voorsprong geeft, bij 4-5. Sterspeler Ngapeth blaast ondertussen warm en koud. Onhoudbaar door het midden, maar ook met een opslagmissers. Het servicekanon van Modena schiet amper met scherp, waardoor Roeselare steeds meer vertrouwen krijgt. Fasteland goed vrijgespeeld door Dhulst, 10-13. Modena lijkt zowaar van slag, en Roeselare loopt veder uit tot 15-19, en 19-22, een stunt lijkt in de maak. Een service van Sander Depovere bezorgt Roeselare een eerste setpunt (20-24), de Italiaanse coach Giani vlucht nog even in een time-out. Depovere serveert het eerste setpunt in het net. Kukartsev mist daarna niet, 21-15. Knack Roeselare haalt 68 procent aanvallend, formidabel tegen een ploeg als Modena.

Set 2 : doel nu al bereikt

Modena is nu toch wel extra gewaarschuwd. Dankzij een geslaagde challenge blijft Roeselare even in de buurt, maar het duo Bruno-Ngapeth komt meer en meer op dreef. Maar dat kun je ook zeggen van Kukartsev. Hij brengt Roeselare weer langszij (4-4), en als Sanguinetti in het net slaat, komt Knack weer voor (5-6). Een aanval door het midden van Fasteland doet Giani opnieuw naar een time-out grijpen (10-12). Modena probeert dan Kukartsev af te stoppen, maar Verhanneman neemt over (11-14). En ook de Argentijn blijft maar doorstomen (14-17). Een onbegrijpelijke beslissing voor een vermeende fout aan het net van D'hulst zorgt even voor wrevel, en Modena profiteert (18-19). Vanmedegael roept even zijn troepen samen, en een opslagmisser van Modena helpt ook even. De langste rally van de set wordt dan buiten geslagen door Rinaldi (19-21), een slechte receptie bij de Italianen brengt Kukartsev in stelling (19-22). Een plaatsballetje van de Argentijn doet Knack al dromen van een tweede setwinst. En die komt er ook. Vanmedegael had gehoopt met twee sets op zak terug te keren naar huis, en dat is nu al een feit. De supporters dromen al van winst.

Set 3: De stunt is binnen

In set drie nam de frustratie hand over hand toe bij de Italianen. Sterspeler Ngapeth slaagde er maar niet in om zijn team op de rails te krijgen. Roeselare liep uit naar 2-6. Even leek de thuisploeg zich te herpakken dan. Via - voor het eerst in de match - vrij foutloos volleybal liep Modena weer in, tot 10-9. Maar dan stokte de motor weer. Roeselare klom op 10-13 en hield de voorsprong voortdurend vast. Het was Kukartsev die met een ace de match mocht binnenhalen: 0-3.

Roeselare staat zo op een zucht van Europese bekerwinst. Als het komende woensdag thuis twee sets kan winnen, of de golden set binnen halen, dan is de bekerwinst een feit. Modena zal alvast een volledig ander vaatje moeten tappen want Knack speelde met een veel lagere foutenlast dan de Italianen en liet hen nooit in de match komen. Volleybalgeschiedenis in wording is dit.