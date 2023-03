Knack Roeselare tekent voor een stuntzege tegen Piacenza

Piacenza mag dan in de eigen competitie 'pas' zesde staan, het is en blijft een topploeg in misschien wel de beste competitie van Europa. Piacenza won tien dagen terug nog de Italiaanse beker. Maar dat deed Roeselare ook in eigen land, waar Knack ook als en machine door de competitie raast. De eerste set was werkelijk verbluffend. In de tweede kwamen de bezoekers na 20-15 nog opzetten maar Knack won toch met 25-23. De derde set bracht dezelfde stand.

In een kolkende Tomabelhal ging het publiek er werkelijk bij elk punt vol voor. Een stunt van formaat voor Roeselare waar de Argentijn Kukartsev topschutter was met 18 punten, voor de jonge Seppe Rotty (12 punten) en Pieter Coolman (10 punten).

Roeselare staat zo dichtbij een vierde Europese finale. In 2002 won het de CEV Cup (toen Top Teams Cup), in 1998 en 1999 verloor het de finale van de Challenge Cup. Gas Sales Bluenergy Piacenza probeert in de voetsporen te treden van het in 2018 teloorgegane Volley Piacenza. Die club won in 2006 de CEV Cup en in 2013 de Challenge Cup en was in 2008 runner-up in de Champions League. Blueenergy pakte vorige week een eerste prijs door de Italiaanse beker te winnen.