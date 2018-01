Knack Roeselare verbaast, maar stunt net niet

Derde wedstrijd in de groepsfase van de Champions League, en die begon Roeselare op hoog niveau. Het won de eerste set tegen groepsleider Perugia met 25-21. Knack ging daarna op z'n elan verder, maar moest net de duimen leggen in set 2: 25-27. Perugia nam vanaf de derde set dan over. Roeselare was nergens meer: 15-25. Toch slaagde de thuisploeg erin om een tiebreak uit de brand te slepen. Set 4 eindigde op 25-21. In de tiebreak leek Knack Roeselare op weg naar een onwaarschijnlijke stunt, maar Perugia trok dan toch de match binnen: 12-15. Roeselare wint dus wel een punt, eventueel belangrijk met het oog op de eindafrekening in poule A. Eerder haalde Roeselare het al met 1-3 bij Fenerbahce. Eind december was Civitanova met 3-0 te sterk voor Knack.