Knack Roeselare verlengt contract Matthijs Verhanneman

Hij begint in augustus dus aan zijn veertiende jaar bij het team. Hij werd in het seizoen 2006-2007, net voor zijn achttiende verjaardag, binnengehaald bij Roeselare. Voordien speelde hij als jeugdspeler bij Menen en één seizoen bij PNV Waasland. Na vijf seizoenen in het blauw-witte shirt speelde hij twee seizoenen bij Trentino/Ravenna en Molfetta in Italië. In het seizoen 2013-2014 haalde Roeselare zijn talentvolle receptie-hoekspeler (1m98) terug naar Schiervelde. Bij de laatst georganiseerde Volleyproms in 2019 werd hij nog verkozen tot “Speler van het Jaar”.