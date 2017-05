Knack Roeselare viert met kleine oogjes

Meer in het nieuws om 18:30

Het is een korte nacht geweest voor de spelers en omkadering van Knack Roeselare. Vanmorgen om half elf werden ze al op het stadhuis verwacht voor een huldiging door het stadsbestuur. Maar lang niet iedereen heeft die afspraak gehaald. Sommige spelers en de coach hadden vandaag andere...

De spelers komen maar druppelsgewijs naar het stadhuis in Roeselare voor de huldiging, nog moe en sommigen zelfs met zonnebril op. Het is een lange feestnacht geweest, zoveel is duidelijk.

De ontlading is bijzonder groot. De wedstrijd gisteren was spannend en de finalereeks heel intens. Het is de vijfde titel op rij voor Knack Roeselare en dus ook al de vijfde kampioenenviering op het stadhuis.

Uiteindelijk hebben 8 spelers van de ploeg het gehaald om de huldiging bij te wonen. Ze krijgen een gepersonaliseerde schort van de stad, met de hoop om ook volgend seizoen het recept voor de titel nog eens over te doen.