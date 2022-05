Knack Roeselare is voor de 13de keer kampioen na nieuwe 3-0 zege tegen Menen

Knack Roeselare heeft zich zaterdag voor de dertiende keer in haar clubgeschiedenis tot kampioen in de EuroMillions Volley League, de hoogste klasse in het mannenvolleybal, gekroond. De West-Vlaamse titelverdediger won ook het derde finaleduel van Menen met 3-0.

De setstanden waren 25-22, 25-20 en 25-13. Vorige week vrijdag en afgelopen woensdag won Roeselare ook al telkens met 3-0 van Menen. Het volgt zichzelf op als kampioen.

Roeselare veroverde eerder ook de landstitel in 1989, 2000, 2005, 2006, 2007, 2010, 2013, 2014, 2015, 2016 en 2017. Maaseik is met zestien titels de recordkampioen. De Limburgers werden verrassend door Menen uit de titelfinale gehouden. De laatste keer dat het kampioenschap niet door Roeselare of Maaseik gewonnen werd, was in 1994. Toen werd de toenmalige topclub Zellik een derde keer op rij kampioen.