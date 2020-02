Knack Roeselare wint

De top drie in het klassement won telkens zijn thuiswedstrijd. Competitieleider Aalst haalde het met 3-0 van Menen. De setstanden waren 25-22, 25-13 en 25-22. Kampioen Maaseik was in eigen huis ook met 3-0 te sterk voor Gent. De setstanden waren 25-22, 25-19 en 25-22. Roeselare, tweede in het klassement, bleef voor zijn publiek baas over Achel. Het werd eveneens 3-0 met als setstanden 25-14, 25-19 en 25-21.

Zondagnamiddag staat nog een wedstrijd op het programma. Rode lantaarn Borgworm ontvangt dan Leuven.