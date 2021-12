Knack Roeselare wint in drie sets bij Gent

Knack Roeselare kreeg deze week een lesje in volleybal van de Poolse topclub Jastrzebski, terwijl Gent netjes won van Menen in de halve finale van de Beker van Belgie. De ene op een wolk dus, de andere gebeten op eerherstel.

Gent staat zesde in de competitie, maar kan zo zijn dagje hebben. De Deen Kjaer was al een gesel voor Menen deze week. Maar Menen is toch nog Roeselare niet. De receptie liet zich niet verrassen, en dan kwam de tegenaanval, met Verhanneman die het afmaakte. Roeselare pakte de eerste set met 21-25, Gent stuitte op het driemansblok.

Set twee opende met een harde strijd. Gent bewees dat het niet zomaar kans maakte op de bekerfinale, al moet het daarvoor nog Menen kloppen. Roeselare was gewoon Roeselare natuurlijk: Knokken voor elke bal, die telkens weer van het parket werd geveegd, en op het einde was er gewoon weer Verhanneman.

Gent plooide dan toch, de opslag was van D'Hulst, en dan sleepte Ahyi via het Gentse blok de tweede set binnen met 15-25. Ook in set drie leek er geen vuiltje aan de Roeselaarse lucht, dat vijf punten uitliep. Maar dan slopen er foutjes in het bezoekende spel, Degruyter profiteerde vanachter de driemeterlijn.

Roeselare toonde karakter en stopte de terugkeer van de thuisploeg. Set drie ging dan ook hen met 23-25. Het blok van Desmet en Fasteland zette een punt achter deze wedstrijd.