De eerste twee sets van het nieuwe volleybalseizoen waren meteen op het scherp van de snee. Na een nek-aan-nek strijd haalde Roeselare het telkens met kleinste verschil: 24-26 en 23-25. In de derde set was de veer gebroken bij de Limburgers. Roeselare won set drie makkelijk met 18-25 en pakt zo een eerste prijs van het nieuwe seizoen. Morgen serveren we u in ons nieuws een uitgebreid verslag over de Supercup met reacties op de zege van Knack Roeselare.