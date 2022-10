Knack Roeselare wint tiende Supercup

In het volleybal heeft Knack Roeselare zijn tiende Supercup gewonnen. De meervoudige landskampioen haalde het in eigen zaal van bekerhouder Gent makkelijk, met een droge 3-0.

Dit new-look Roeselare, dat onder meer zijn eigen jeugdproduct én Speler van het Jaar Mathijs Desmet zag vertrekken naar het Italiaanse Padova én Arno Van de Velde naar de buren van Menen, is duidelijk al klaar voor de competitie, die volgende week van start gaat.

Buitenlands aanvalsgeweld vond men in Zuid-Amerika, met Pablo Kukartsev, de nieuwe Argentijnse hoofdaanvaller. ‘Kuka’ (2,03 m) volleybalde uiteraard in Argentinië, maar ook in Rusland, Frankrijk en Spanje. De andere twee nieuwkomers komen van minder ver. De Belgische talenten, Simon Plaskie en Seppe Rotty maken de overstap van Menen.

Knack strijdt ieder jaar op drie fronten. De Champions League biedt dit seizoen serieuze mogelijkheden, met topwedstrijden tegen het Italiaanse Civitanova en het Franse Tours.

Klaar voor competitiestart

Dat de landskampioen klaar is voor de competitiestart, blijkt snel. Gent kan enkel in de aanvangsfase enige dreiging uitoefenen, maar bij 10-9 stoomt Roeselare door, onder impuls van de Est Tammearu, zijn tweede seizoen bij Knack en een heel sterke Kuka, hier met een killblock. 25-19, set 1.

Van een spannende wedstrijd is er nooit echt sprake. Dat ziet ook Hendrik Tuerlinckx, ex-Roeselare natuurlijk. Matthijs Verhanneman, met de prima plaatsbal. De Roeselaarse aanvoerder begint aan zijn jawel, 15de seizoen bij Roeselare, een clubrecord. 25-17 in set 2.

De landskampioen houdt de concentratie ook in de derde set hoog. 25-15 en 3-0. Roeselare pakt zijn tiende supercup, de start van allicht opnieuw een mooi seizoen.