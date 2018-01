Knack Roeselare wint topper tegen Menen

Knack Roeselare wervelde in eigen huis. In de eerste set kon Menen niet volgen en het keek snel aan tegen 25-13. Maar Menen rechtte de rug en in de tweede set onderging Knack hetzelfde lot als Menen in set één. De thuisploeg kreeg een bijna ongeziene 25-11 om de oren.

In set drie en vier hielden de nummer twee en drie van het klassement elkaar meer in evenwicht. Telkens op het einde van de set was het Knack Roeselare die zich beter en stabieler toonde. Het werd respectievelijk 25-20 en 27-25. Knack Roeselare houdt dus de punten thuis tegen Menen en blijft meedoen voor de eerste plaats in het klassement.