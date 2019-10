In het volleybal heeft Knack Roeselare ook z’n tweede competitiewedstrijd winnend afgesloten. 3-1 was de eindstand in de thuismatch tegen Aalst

Roeselare wint set 1 met 25-16. In set 2 gaat het nog gemakkelijker voor de thuisploeg: 25-15. Aalst spartelt in de derde set nog even tegen, maar Roeselare beslist de wedstrijd uiteindelijk in vier sets.

Knack speelt woensdag voor de beker in Gent, zaterdag gaat Roeselare op bezoek bij Maaseik. Dat wordt wellicht één van de vele topontmoetingen dit seizoen.