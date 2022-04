Knack Volley Roeselare gaat door met Stijn D’Hulst

Knack Volley Roeselare gaat door met 'Speler van het jaar' Stijn D’Hulst. Er is een nieuwe overeenkomst bereikt om nog drie seizoenen verder met elkaar in zee te gaan. Het contract loopt dus tot en met het seizoen 2024-2025.

Stijn D’Hulst kwam bij Knack Volley in het seizoen 2010-2011. Na een tussenstap in 2017-2018 bij Powervolleys Düren maakte hij twee seizoenen deel uit van de Italiaanse topclub Cucine Lube Civitanova. Aan de zijde van wereldtoppers Bruno Rezende, Osmany Juantorena, Yoandy Leal, Robertlandy Simon won hij niet alleen de Scudetto in 2019 maar eveneens de CEV Champions League en het FIVB Club World Championship.

Stijn keerde terug naar zijn heimat in het seizoen 2020-2021 en had een heel aanzienlijke bijdrage bij het behalen van de twaalfde titel van Knack Volley Roeselare. Het leverde hem oververdiend de trofee op van ‘Speler van het Jaar’. Een zevende maal de landstitel behalen in zijn negen seizoenen bij Knack Volley Roeselare is momenteel de grootste ambitie.