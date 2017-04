Knack wint met 3-0 van Menen en gaat naar play-offfinale

Knack Roeselare heeft Volleystars Menen verslagen met 3-0. Dankzij de overwinning is Roeselare zeker van een plaats in de play-offinale tegen Maaseik.

Knack Roeselare had een duidelijke opdracht tegen Menen. Een punt pakken volstond om de finale te spelen tegen Noliko Maaseik. Menen ging goed mee in set 1, maar op het einde maakte een stabiel Roeselare het verschil 25-21. (tc: 35-15)

In set twee toonde Roeselare dat het stilaan klaar is voor de finaleclash met Maaseik. Ondanks de vaak lange balwisselingen kwam Knack nooit in de problemen. De thuisploeg pakte de set bij 26-24. Het finaleticket was binnen. Roeselare kan op zoek naar z’n vijfde titel op rij.

Rousseaux voerde daarna enkele wissels door, maar dat liet zich niet voelen op het veld. Een sterke Konings en Vande Velde zorgden voor een 12-9. Roeselare speelde zorgeloos de wedstrijd uit. Bij 24-20 maakte Angel Trinidad er een eind aan, 3-0 voor Knack.