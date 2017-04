Knap doelpunt van Sarr bezorgt Kortrijk een punt

Kortrijk begon met het mes op de keel aan de wedstrijd. Trainer Belhocine staat al langer ter discussie en de voorbije dagen werd meermaals het woord ontslag in de mond genomen. Kortrijk begon slecht aan de wedstrijd. Na 8 minuten waren ze al op achtervolgen aangewezen na een doelpunt van Ocansey. Na 13 minuten kreeg KVK het verdedigend weer moeilijk en zette Onyekuru de 0-2 op de tabellen. De thuissupporters lieten hun onvrede horen en trakteerden hun ploeg op een fluitconcert. Met succes want even later zette De Smet feilloos een penalty om. Blondelle maakte in het strafschopgebied een fout op Kagé en scheidsrechter Smet legde de bal op de stip. De Smet nam zijn verantwoordelijkheid en maakte de aansluitingstreffer voor KVK.

Knap doelpunt Sarr

De tweede helft begon met wat kansen voor beide ploegen. Een kwartier voor tijd leek Garcia de match te beslissen. Kortrijk keek tegen een 1-3 achterstand aan en het leek op weg naar een zoveelste nederlaag. In een dol slot kon Kortrijk toch nog het tij keren. Na 90 minuten scoorde Totovytsky na een blunder van Blondelle in de verdediging van Eupen. In de 94ste minuut scoorde Sarr de gelijkmaker. Met een geweldige knal bezorgde hij zijn ploeg een onverhoopt punt.