Knokke deelt de punten met Patro Eisden

In zijn debuutmatch in de eerste amateurklasse heeft Knokke gelijk gespeeld tegen Patro Eisden Maasmechelen.

In de eerste helft is er een lange studieronde en weinig beleving. De 0-0 stand bij de rust is dan ook logisch.

De tweede helft kwam aarzelend op gang, maar het was toch vooral Knokke dat de forcing voerde onder aanvoer van de ingevallen Mputu.

Patro Eisden van zijn kant, maakte aanvallend weinig klaar tot Boiten tien minuten voor tijd boven alles en iedereen uittorende en de 0-1 op het bord zette: een koude douche voor de thuisploeg.

Maar Knokke rechtte nog de rug en zag De Cuyper nog de verdiende 1-1 scoren.