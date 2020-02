Knokke-Heist aankomstplaats BeNe Ladies Tour

Knokke-Heist is dit jaar de aankomstplaats van de laatste etappe in de BeNe Ladies Tour, zo maakten de organisatoren bekend.

De BeNe Ladies Tour (WE 2.1), een rittenkoers voor vrouwen elite, van donderdag 9 tot en met zondag 12 juli, krijgt stilaan vorm. Eerder al maakten de organisatoren bekend dat deze Belgisch-Nederlandse wedstrijd van start gaat met een proloog in de straten van het Nederlandse Utrecht. Op zaterdag staat een tweeluik op het programma in Zulte met eerst een korte rit in lijn, gevolgd door een individuele tijdrit. Nu is met de rit tussen het Nederlandse Sluis en het Belgische Knokke-Heist de start- en finishlocatie van de slotetappe vrijgegeven. Enkel het parcours voor de tweede etappe ligt nog niet vast.

"Sluis wordt voor het tweede jaar op rij startplaats in deze vierdaagse rittenkoers voor vrouwen elite. Wij bereikten met Knokke-Heist een akkoord dat ze vanaf dit jaar zich nog eens voor de komende vijf jaar zullen engageren. Dit jaar als decor voor de slotetappe. Vanaf 2021 tot en met 2024 als gastgemeente voor onze zaterdagetappe met telkens een korte rit in lijn en een individuele tijdrit later op de namiddag", meldt organisator Geert Stevens.

Het wordt in de BeNe Ladies Tour uitkijken naar de opvolgster van de Duitse Lisa Klein. Jolien D'hoore (2015 en 2016) en de Nederlandse Marianne Vos (2017 en 2018) wonnen de wedstrijd elk tweemaal. De Zweedse Emma Johansson schreef de eerste editie op haar naam.