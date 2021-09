Knokke-Heist betaalt 250.000 euro voor organisatie WK

Op lange termijn met het toerisme, maar ook dit weekend al. Heel wat hotels hebben een buitenlandse rennersdelegatie op bezoek, zoals de Nelson in de Meerminstraat. Daar hebben ze de Italiaanse delegatie te gast.

"45 kamers hebben de Italianen nodig, en daarnaast nog twee parkeerstroken, en een garage als technische ruimte", klinkt het bij Frederik Goethals van hotel Nelson.

Een topfavoriet is Filippo Ganna, de titelverdediger. Onlangs werd hij nog tweede op het EK in eigen land, na Kung, voor Evenepoel.

"We hebben vandaag voor het eerst het parcours verkend. Het is zeer mooi, en zeer snel ook. Er komen veel renners in aanmerking. De eerste naam die bij mij opkomt, is Remco Evenepoel, ook met het thuisvoordeel. Het zal een mooie wedstrijd worden zondag", weet Ganna.