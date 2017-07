Knokke-Heist was met Knokke Hippique de afgelopen dagen even het mekka van de paardensport.

Zo’n 250 ruiters en meer dan 1.000 paarden gaven het beste van zichzelf tijdens de vijfsterrenmeeting in de kustgemeente. En met nog eens 30.000 bezoekers daarbovenop was het jumpingevent dan ook een schot in de roos.