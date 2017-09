In de eerste amateurliga is Knokke op 0-0 blijven steken tegen VW Hamme.

Knokke had vooral in de eerste helft een pak kansen, maar slaagde er niet in om die te verzilveren. En dat was vooral de verdienste van doelman Devroe van Hamme. Ook tegen tien man slaagde Knokke er niet in om een doelpunt te maken. De ploeg van Yves Van Borm vond te weinig de vrije man. De wedstrijd eindigde zo op 0-0. Knokke blijft wel ongeslagen, maar kon in eigen huis nog niet winnen dit seizoen.