Knokke maakte korte metten met Gullegem

Een verslag vanavond in Sport West

FC Knokke borduurt verder op de straffe prestaties van voor de winterstop. Het ging in Gullegem makkelijk winnen met 1-3.

De wedstrijd op Gullegem was voor Knokke het eerste van een belangrijk vierluik waarin de kustploeg in de heenronde maar 1 op 12 kon sprokkelen. Knokke greep Gullegem, dat voorlaatste staat, meteen naar de keel. Na nog geen tien minuten stond de 0-2 al op het bord na goals van Savaete en Staelens.

Ook in de tweede helft was de wedstrijd een potje eenrichtingsverkeer. Staelens diepte de score nog uit van op de stip. Toch lukt het Gullegem nog om via Seingez de eer te redden: 1-3 en meteen ook de einduitslag.

Knokke zet zo z’n zegereeks onverminderd verder en pakt uit met een 34 op 36.